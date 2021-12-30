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"Война уже идет": на Западе написали сценарий Третьей мировой

18:54
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Это битва высоких технологий

Битва высоких технологий – так представляют западные эксперты Третью мировую войну. Гиперзвуковые ракеты, искусственный интеллект и атака на коммуникации – все это будет задействовано в большой войне.
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Мнения специалистов собрали журналисты британской корпорации BBC. "Как выглядит война будущего? Она уже здесь", гласит заголовок статьи. Эксперты утверждают, что в первые же секунды военных действий будет отключен интернет. В войне примут участие США, Китай и Россия. Москва и Пекин будут атаковать ракетами, скорость которых в 27 раз превышает скорость звука, их невозможно обнаружить. Эксперты подчеркивают, что Вашингтон в этой области сильно отстал от потенциальных соперников.

Технологии уже сегодня стали полем боя. Государственные расходы России и Китая на традиционные средства обороны снижаются в угоду цифровым технологиям. Тот же искусственный интеллект значительно ускоряет принятие решений и время реагирования командиров.

В случае начала полномасштабных военных действий, утверждают эксперты, стороны попытаются перекрыть линии коммуникации противника. Они будут уничтожать спутники или подводные кабели. В связи с этим авторы напоминают, что Россия недавно испытала оружие в космосе, уничтожив собственный списанный спутник.

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