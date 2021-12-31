Путин и Байден поговорили по телефону

Лидеры беседовали почти час

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продолжался 50 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как ранее сообщили в Кремле, Путин счел необходимым провести беседу с Байденом перед началом консультаций, которые намечены на 10 января в Женеве.

На текущий момент подробностей разговора нет. Планировалось, что в центре обсуждения будут предложенные Москвой проекты двух фундаментальных документов - договора между нашей страной и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности между Россией и НАТО.

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