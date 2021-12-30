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Путин и Байден начали переговоры

23:57
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Беседа началась в 23:35

Стартовал телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

Как ранее прокомментировали в Кремле, Путин счёл необходимым провести беседу с Байденом перед началом консультаций, которые намечены на 10 января в Женеве.

В центре обсуждения будут предложенные Москвой проекты двух фундаментальных документов - договора между нашей страной и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности между Россией и НАТО.

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