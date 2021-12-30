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Путин ужесточил наказание для водителей-лихачей

19:32
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Вводится уголовная ответственность за агрессивное вождение

Лихачам на российских дорогах теперь грозит не административное, а уголовное наказание. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

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В пояснительной записке  документу указано, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости. Они повторно нарушают ПДД, многие из них - грубо.

Указом президента за агрессивное вождение водится уголовная ответственность. Наказание последует за превышение допустимой скорости движения на 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления. Это касается водителей, которые неоднократно были подвергнуты административному наказанию, лишены водительского удостоверения за аналогичное нарушение, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Максимальное наказание для лихачей - три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Кроме того, нарушителей могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 тысяч рублей, либо в размере двух-трехлетнего оклада осужденного.

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