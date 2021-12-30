Голикова назвала причину роста смертности в России

Снизить показатели должны ограничения и вакцинация

Рост смертности в России объясняется пандемией коронавируса. В ноябре 2021 года, по сравнению с тем же месяцем 2020-го, зафиксировано на 17% больше летальных исходов. При этом 100% случаев приходится на COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По официальным данным Росстата, смертность в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 17%, в январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года - на 18,5%", - сообщила Голикова журналистам в четверг.

По данным вице-премьера, в декабре зафиксировано снижение смертности по сравнению с ноябрем на 19,6%. Преобладают летальные исходы от коронавируса. При этом смертность от других заболеваний снизилась на 9 %, приводит слова Голиковой "Интерфакс". Вице-премьер подчеркнула, что изменить ситуацию должны введенные ограничения и вакцинация.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram