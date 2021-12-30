Путин подписал ряд важных законов

Они касаются разных сфер жизни

Владимир Путин подписал ряд важных документов. В частности, закон о запрете автоматического списания за долги социальных выплат. Закон был разработан по инициативе "Единой России".

Несколько документов затрагивают нормативную сферу: в частности, у граждан будет возможность подавать в суд иски и другие документы онлайн, в том числе через "Госуслуги". Подписан и закон об отмене техосмотра для личного транспорта и уголовной ответственности для лихачей-рецидивистов, сообщает "ТВ Центр".

Ещё один документ касается лечения детей с тяжелыми заболеваниями - врачи получают право назначать таким пациентам лекарства в формате "офф-лейбл", то есть не из утвержденного инструкцией списка, а, например, только рекомендованные для клинического применения.

Также у граждан теперь законодательно подтверждается обязанность покинуть зону ЧС по первому требованию властей. Ну и совершено официально можно пользоваться Fan-ID, паспортом болельщика.

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