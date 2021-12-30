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Цена на газ в Европе упала ниже 1000 долларов за тысячу кубов

20:43
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Это объясняют ростом поставок СПГ

Цена на газ в Европе впервые с начала декабря упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Снижение, по данным лондонской биржи ICE, составило более 12%.

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Цена на январские фьючерсы – так же, как и последние семь сессий - начала снижаться уже на открытии торгов. Стоимость по индексу TTF немного превышала 1100 долларов – это примерно на 2% ниже расчетной цены предыдущей сессии, когда фьючерс стоил  1127,2 доллара. А к вечеру цена упала до 987,9 доллара – минус 12,2% к расчетной цене днем ранее.

Эксперты объясняют снижение цены в последние дни с дополнительными поставками сжиженного природного газа в Европу из-за рубежа. Кроме того, повлияло и увеличение выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях, передает ТАСС.

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