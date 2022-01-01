ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С начала пандемии 288 миллионов человек заразились коронавирусом

19:30
  • суббота
  • 01 января 2022

Штамм "омикрон" преобладает в Европе

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 288 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,4 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более шести миллионов.
Назван первый признак заражения омикрон-штаммом коронавируса

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 54,7 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 825 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 34,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,2 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 13 миллионами больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 10,4 миллиона человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

В ВОЗ объяснили задержку признания вакцины "Спутник V". Это связано с проверкой технологических процессов, заявили в организации. Для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях организация запрашивает данные о безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия COVID-19 в мире
Эпидемия COVID-19 в мире
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.