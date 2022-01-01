С начала пандемии 288 миллионов человек заразились коронавирусом

Штамм "омикрон" преобладает в Европе

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 288 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,4 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более шести миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 54,7 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 825 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 34,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,2 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 13 миллионами больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 10,4 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

В ВОЗ объяснили задержку признания вакцины "Спутник V". Это связано с проверкой технологических процессов, заявили в организации. Для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях организация запрашивает данные о безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.

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