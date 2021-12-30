Путин предоставил российское гражданство советнику экс-президента США

Сюзанн Масси просила об этом президента России в телеэфире

Бывшая сотрудница госдепартамента США, экс-советник американского президента Рональда Рейгана Сюзанн Массии получит российский паспорт. Указ о предоставлении ей российского гражданства подписал президент Владимир Путин.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Масси в мае 2021 года обратилась к Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство в эфире телеканала НТВ. Американский историк, писательница, общественный и государственный деятель в 1984-1988 годах была советником президента США. Масси участвовала в подготовке встреч Рональда Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике.

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