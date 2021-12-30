Киев отказался вводить военное положение из-за России

В СНБО не видят угрозы "российской агрессии"

Опасности на границах Украины в Киеве не видят. Угроз "агрессии" со стороны России также не наблюдается, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Сегодня вводить военное положение, раздувать и пугать общество не нужно. Ситуация контролируемая, мы понимаем, что происходит", - заявил секретарь СНБО на брифинге.

По словам Данилова, угроз для открытой агрессии со стороны Российской Федерации на сегодняшний день в Киеве не видят. Секретарь СНБО сослался на мнение украинских специалистов, которые утверждают, что Россия "даже физически" не может вторгнуться на территорию Украины, передает ТАСС.

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