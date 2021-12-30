ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев отказался вводить военное положение из-за России

21:20
  • четверг
  • 30 декабря 2021

В СНБО не видят угрозы "российской агрессии"

Опасности на границах Украины в Киеве не видят. Угроз "агрессии" со стороны России также не наблюдается, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Курс на агрессию: в ЕС назвали абсурдом требования России по безопасности
Запад продолжил нагнетать тему мифической российской агрессии

"Сегодня вводить военное положение, раздувать и пугать общество не нужно. Ситуация контролируемая, мы понимаем, что происходит", - заявил секретарь СНБО на брифинге.

По словам Данилова, угроз для открытой агрессии со стороны Российской Федерации на сегодняшний день в Киеве не видят. Секретарь СНБО сослался на мнение украинских специалистов, которые утверждают, что Россия "даже физически" не может вторгнуться на территорию Украины, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Украина
Украина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.