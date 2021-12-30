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Директор Хлебниковой опроверг слухи о ее выписке

21:39
  • четверг
  • 30 декабря 2021

Новый год певица встретит в больнице

Марина Хлебникова встретит Новый год в больнице. Директор певицы Данила Прайс опроверг информацию о выписке артистки.

"По поводу ситуации с выпиской Марины - это слухи. Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице", - цитирует директора агентство ТАСС. О выписке Хлебниковой ранее сообщил в Telegram телеканал "Рен ТВ".

Вечером 18 ноября в квартире 56-летней певицы на Ратной улице в Москве вспыхнул пожар. Артистку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского и подключили к аппарату ИВЛ. В середине декабря Хлебникова сообщила поклонникам в соцсетях, что идет на поправку.

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