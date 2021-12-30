Путин отменил обязательный техосмотр

Это не касается коммерческих автомобилей

Обязательный техосмотр для личных автомобилей отменен. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Теперь не требуется проверять техническое состояние принадлежащих гражданам легковых автомобилей и мототранспортных средств, которые используются исключительно в личных целях, указывается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Техосмотр все же потребуется - при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. Проверка технического состояния машин остается обязательной для автомобилей, используемых в коммерческих целях – в частности, такси и маршруток.

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