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В Дамаске прошло новогоднее представление на русском языке

10:31
  • пятница
  • 31 декабря 2021

Дети были в восторге

На сцене вместе с детьми - Дед Мороз и Снегурочка, а ещё феи и злой робот. В Культурном центре Дамаска прошло новогоднее представление на русском языке. Юные артисты готовились к этому спектаклю около двух месяцев, разучивали роли, шили костюмы. Зрители провожали актёров овациями, а от российского Центра по примирению враждующих сторон все участники получили подарки.
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Деда Мороза в Сирии называют Баба Ноэль, а тут на праздник для детей из смешанных сирийский семей пришел настоящий, русский, в шубе и валенках, да ещё со Снегурочкой и, конечно, с подарками, которые, впрочем, ребята рисковали не получить.

Робот - похититель детских желаний спрятал их письма. А виноват во всем оказался Непоседа-Недоделкин, который забыл вовремя поменять роботу батарейки. А ещё на сцене появились грустная хлопушка и автомобильчик на трех колесах. Исправлять положение пришлось Дедушке Морозу, сообщает "ТВ Центр".

Впрочем, снежному волшебнику активно помогали и сами зрители. В результате исправился даже Непоседа-Недоделкин. Его сыграл десятиклассник Абдулла. И это не первая его роль. Правда, в будущем актёром он себя не видит. Хочет стать пилотом гражданской авиации.

Чтобы это представление состоялось, понадобилось два месяца репетиций. Костюмы шили родители, а дети, несмотря на возраст, проявили себя настоящими мастерами сцены. После представления оказаться на сцене мог уже каждый зритель. Никто не упустил возможности сделать фото с Дедом Морозом.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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