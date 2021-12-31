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Лавров: Россия защитит своих граждан в Донбассе

11:16
  • пятница
  • 31 декабря 2021

Там проживают сотни тысяч россиян

На все возможные военные провокации Киева в Донбассе Москва даст адекватный ответ, заявил Сергей Лавров в интервью РИА Новости. В Донбассе проживают сотни тысяч граждан, мы предпримем все меры для их защиты и урегулирования конфликта дипломатическим путём, отметил глава МИД.
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Он также указал на растущую активность НАТО на Украине, сообщает "ТВ Центр". В следующем году почти вдвое вырастет количество участников совместных учений, и втрое число задействованных самолётов и вертолётов. Это создаёт угрозу не только населению юго-востока, но и нашей стране. России важно получить долгосрочные гарантии безопасности, сказал Лавров.

"Нам нужны именно юридически обязывающие гарантии, поскольку западные коллеги систематически не выполняют политические обязательства, не говоря уже об устных заверениях и обещаниях, дававшихся советскому и российскому руководству. Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", - предупредил страны Запада Сергей Лавров.

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