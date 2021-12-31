ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия готовится встретить Новый год

13:01
  • пятница
  • 31 декабря 2021

Праздник вот-вот наступит

До Нового года остаются считанные часы. 2022-ой готовятся встречать по всему миру. Нарезают салаты даже на МКС. А на Земле - праздничные гуляния. В Уфе и Армавире - парады Дедов Морозов. В Челябинске и Ялте - автомобильные флэшмобы.
Новый год в Москве: гид по культурным мероприятиям в праздники

В Москве росгвардейцы устроили оригинальное представление для детей. После получения сообщения о похищении ребёнка за считанные минуты были подняты подразделения московской Росгвардии. Опросив свидетелей выяснили - мальчик был одет в красную шубу и красную шапку. Установили и личности подозреваемых - Кощей Бессмертный и Баба-Яга.   Преступление было хорошо и заранее спланировано. Началась погоня.

Для задержания похитителей был вызван спецназ. Преступники уходили через лес. Их преследовали сначала на автомобилях. Потом даже на снегоходах. Перед росгвардейцами была поставлена задача - успеть до 12 часов ночи. Несмотря на применение злоумышленниками запрещённых приёмов волшебства, мальчика спасли. Он не пострадал.

С наступлением темноты в российских городах загораются ёлки. Автомобильные. Создай настроение себе, подари его близкому, поделившись красочными кадрами с высоты птичьего полёта со всеми вокруг. В Ялте выстроили ёлку из 70 автомобилей. А в Красноярске было задействовано 465 машин. Среди них, не занятые на дежурстве, патрули ГИБДД. 

Подготовкой к празднику заняты даже в космосе. Космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров рассказали, что встречать Новый год будут по всем 15 часовым поясам. С Земли им прислали все ингредиенты для селёдки под шубой, которая, по технологии приготовления, из-за невесомости, больше похожа на слоёный пирог, сообщает "ТВ Центр".

В Крыму спасатели поздравили пациентов республиканской детской клинической больницы. Каминов и дымоходов в здании нет, поэтому Деда Мороза спустили с крыши при помощи альпинистского снаряжения.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Предновогодняя Москва
Предновогодняя Москва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.