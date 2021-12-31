Россия готовится встретить Новый год

Праздник вот-вот наступит

До Нового года остаются считанные часы. 2022-ой готовятся встречать по всему миру. Нарезают салаты даже на МКС. А на Земле - праздничные гуляния. В Уфе и Армавире - парады Дедов Морозов. В Челябинске и Ялте - автомобильные флэшмобы.

В Москве росгвардейцы устроили оригинальное представление для детей. После получения сообщения о похищении ребёнка за считанные минуты были подняты подразделения московской Росгвардии. Опросив свидетелей выяснили - мальчик был одет в красную шубу и красную шапку. Установили и личности подозреваемых - Кощей Бессмертный и Баба-Яга. Преступление было хорошо и заранее спланировано. Началась погоня.

Для задержания похитителей был вызван спецназ. Преступники уходили через лес. Их преследовали сначала на автомобилях. Потом даже на снегоходах. Перед росгвардейцами была поставлена задача - успеть до 12 часов ночи. Несмотря на применение злоумышленниками запрещённых приёмов волшебства, мальчика спасли. Он не пострадал.

С наступлением темноты в российских городах загораются ёлки. Автомобильные. Создай настроение себе, подари его близкому, поделившись красочными кадрами с высоты птичьего полёта со всеми вокруг. В Ялте выстроили ёлку из 70 автомобилей. А в Красноярске было задействовано 465 машин. Среди них, не занятые на дежурстве, патрули ГИБДД.

Подготовкой к празднику заняты даже в космосе. Космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров рассказали, что встречать Новый год будут по всем 15 часовым поясам. С Земли им прислали все ингредиенты для селёдки под шубой, которая, по технологии приготовления, из-за невесомости, больше похожа на слоёный пирог, сообщает "ТВ Центр".

В Крыму спасатели поздравили пациентов республиканской детской клинической больницы. Каминов и дымоходов в здании нет, поэтому Деда Мороза спустили с крыши при помощи альпинистского снаряжения.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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