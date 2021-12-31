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Как встречают год Тигра в крымском парке "Тайган"

13:25
  • пятница
  • 31 декабря 2021

Его смотрители смогли приручить хищников

2022 год обещает стать ярким и необычным, ведь его символ - тигр. Этот хищник грозный, но в то же время спокойный, мудрый и величественный. Приручить его не удастся, но можно попытаться расположить к себе, завоевать его доверие. Как это сделали смотрители сафари-парка "Тайган" в Крыму.
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Красота и грация - белоснежный тигр всем своим видом намекает, что в отсутствии снега он и есть главная достопримечательность в дождливом Крыму. А учитывая китайский календарь - он ещё и символ грядущего года. А значит, повадки и характер хищника определят ближайшее будущее.

"Тигры грозные, тигры мудрые, очень осторожные, тигры очень интересные хищники. Во всяком случае, он далеко отличается от обезьян, от любого другого животного своей степенностью, размеренностью, предсказуемостью. Надеюсь такой и год будет", - выразил надежду директор парка Олег Зубков.

Леность этих больших кошек обманчива. Тигр всегда готов к прыжку, он просто экономит силы. Приручить хозяина тайги невозможно, но можно задобрить, чтобы не стать добычей.

Год будет непредсказуемым, уверены астрологи. Жить придётся в режиме экономии ресурсов, но это чтобы сохранить силы на решающий прыжок. Весна, например, хорошее время для медиков, видимо - намёк на прорыв в борьбе с пандемией. Главное сохранять оптимизм и довести начатое до конца.

Для привлечения удачи в Крыму своя традиция - наряжать в Никитском ботаническом саду секвойядендрон. Игрушки делают ялтинские школьники. Тигр в этом году - главный персонаж, сообщает "ТВ Центр".

А ещё тигры не сидят на одном месте - им приходится преодолевать большие расстояния, чтобы поймать добычу. Многие говорят, что это тоже хороший символ, мол пандемия пойдет на спад, никаких больше локдаунов, самоизоляции, а только путешествия по всему миру.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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