Путин предупредил Байдена об опасности полного разрыва отношений

Это произойдёт, если США введут новые санкции против России

Новые санкции Вашингтона против Москвы в случае их введения грозят полным разрывом российско-американских отношений. Об этом Владимир Путин предупредил Джо Байдена во время телефонного разговора. Почти час лидеры обсуждали основные темы двусторонней повестки, в первую очередь, запуск переговорного процесса по гарантиям безопасности.

Второй длительный разговор российского и американского Президентов за месяц. Видеоконференция 7 декабря продолжительностью более чем два часа. Телефонный звонок 30 декабря - 50 минут связи через океан.

В Кремле отметили откровенный и деловой характер беседы. Главная тема - запуск переговоров о предоставлении России юридических гарантий безопасности. На Западе это называют ультиматумом Путина. В нашей стране - это оформленный по всем международным правилам проект соглашения, исключающий продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения непосредственно у российских границ.

"Наш президент особо подчёркивал, что мы в данной ситуации, достаточно сложной, будем вести себя так, как вели бы США, если поступательные вооружения были бы размещены около американских границ", - подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков.

Белый дом по-прежнему делает вид, что не слышит позиции России по поводу придуманной Киевом и подхваченной коллективным Западом мифической угрозы вторжения России на Украину. Вроде бы, как декларируя необходимость диалога и даже запрашивая его, ведь предыдущая беседа состоялась именно по инициативе американской стороны, Вашингтон продолжает размахивать санкционной шашкой. Вот заявление пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки.

Президент Байден призвал Россию к деэскалации напряжённости с Украиной. Он чётко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнёры дадут решительный ответ, если Россия в дальнейшем вторгнется на Украину.

Американская пресса ещё накануне переговоров со ссылкой на администрацию президента США писала: Байден готовился к этому звонку несколько дней. Но, похоже, так и не запомнил ключевой момент: российские войска, которых так испугалась Украина и весь мир, находятся на своей территории и могут перемещаться по ней в любых направлениях. Никаких намерений нападать на кого-либо нет. Защищаться -да.

Бряцания натовскими вооружениями у своих границ Россия терпеть не будет. И это та самая красная линия, о которой неоднократно говорил Владимир Путин. Об этом ещё раз напомнил Юрий Ушаков.

Наш президент делал несколько заходов, чтобы до Байдена хорошо дошла эта наша ключевая мысль. Байден, правда, упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции по линии экономической, финансовой линии, в военной сфере. Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что, если всё-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести вот эти упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами.

Хотя бы одно Джо Байдену его советники донесли ясно и точно: Россия наравне с США играет ключевую роль в обеспечении мировой безопасности. А потому, нужно договариваться. Язык дипломатии должен зазвучать уже в самом начале нового года. Во время телефонного разговора Путин и Байден договорились держать под личным контролем предстоящие переговоры - 9-10 января в Женеве, 12 января - в рамках Совета Россия-НАТО и 13 января - дискуссии по линии ОБСЕ.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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