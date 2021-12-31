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Умер брат патриарха Кирилла

14:05
  • пятница
  • 31 декабря 2021

Ему был 81 год

На 82-м году жизни умер старший брат патриарха Кирилла, протоиерей Николай Гундяев. Он был почётным настоятелем Спасо-Преображенского собора. В последнее время священнослужитель тяжело болел, сообщается на сайте РПЦ.

В годы Великой Отечественной войны Гундяев-старший жил в блокадном Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, затем продолжил обучение в Ленинградской духовной академии. В 70-е годы он преподавал христианское богословие.

Прощание с Николам Гундяевым пройдёт 2 января, его похоронят на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

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