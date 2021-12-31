Постаревший Карлсон: поклонники не узнали Дмитрия Диброва

Телеведущий сильно изменился

Дмитрия Диброва сравнили с постаревшим Карлсоном. Жена телеведущего выложила у себя в Instagram видео, на котором 62-летний супруг пытается энергично танцевать на дне рождения юмориста Михаила Грушевского.

В комментариях к видео поклонники признались, что не узнали Диброва. Седой, располневший и неуклюжий ведущий вызывает ассоциации с героем книги Астрид Линдгрен. Из-за широких штанов на подтяжках он напоминает Карлсона.

Такая красивая дама и правда дедушка. Дибров дед дедом. Штаны на два размера больше, как Карлсон. Какая красивая Полина и какой старый Дибров. Да, жизнь Диму не щадит. Ой, не узнала даже сначала Диброва. Перешёл в другую возрастную категорию. Штаны у Диброва под памперсы! Поэтому такие широкие!

Дмитрий Дибров женился четвёртым браком на фотомодели Полине Наградовой 13 лет назад. Жена на 29 лет младше мужа. У супругов трое детей. Всего у Диброва пятеро наследников и он уже дедушка.

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