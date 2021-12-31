Переболевших COVID-19 предупредили о риске онкологии

Возрастает вероятность рака лёгкого

Переболевшие коронавирусом могут столкнуться с онкологическими заболеваниями лёгких и желудочно-кишечного тракта. Как рассказала URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, воспаление лёгких из-за COVID-19 может стать начальным этапом для развития злокачественных новообразований.

"Есть определённые наработки, что у людей, перенесших COVID с поражением лёгочной ткани, достаточно часто стали выявляться через какой-то промежуток времени воспалительные заболевания, связанные с онкологией лёгочной ткани, желудочно-кишечного тракта", - рассказала кандидат медицинских наук.

В свою очередь, директор Центра онкологии имени Блохина, Иван Стилиди заявил, об отсутствии подобных данных. "У онкологов нет данных о том, что люди, перенёсшие COVID-19, чаще других заболевают раком лёгкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта", - приводит слова Стилиди РИА Новости.

Ранее врачи и учёные называли такие последствия перенесённого коронавируса, как постоянная слабость, нарушения работы сердечно-сосудистой системы и риск тромбообразования.

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