ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владимир Путин стал медиа-персоной года

14:26
  • пятница
  • 31 декабря 2021

Второй в списке с большим отрывом - президент США

Владимир Путин, Джо Байден и Дмитрий Песков стали лидерами рейтинга самых упоминаемых в прессе персон по итогам 2021 года. Фамилия президента встречалась в материалах СМИ 4 009 402 раза. Такие данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на свою "Систему комплексного анализа новостей".

Далеко позади Путина в этом рейтинге находится американский президент Джо Байден. Его имя упоминалось в российской прессе 1 453 017 раз. На третьей строчке – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - 612 333 ссылки в медиа-пространстве.

Согласно статистике "Интерфакса", сравнению с итогами 2020 года состав первой тройки не изменился. Покинули российский топ-10 по итогам 2021 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.