Владимир Путин стал медиа-персоной года

Второй в списке с большим отрывом - президент США

Владимир Путин, Джо Байден и Дмитрий Песков стали лидерами рейтинга самых упоминаемых в прессе персон по итогам 2021 года. Фамилия президента встречалась в материалах СМИ 4 009 402 раза. Такие данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на свою "Систему комплексного анализа новостей".

Далеко позади Путина в этом рейтинге находится американский президент Джо Байден. Его имя упоминалось в российской прессе 1 453 017 раз. На третьей строчке – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - 612 333 ссылки в медиа-пространстве.

Согласно статистике "Интерфакса", сравнению с итогами 2020 года состав первой тройки не изменился. Покинули российский топ-10 по итогам 2021 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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