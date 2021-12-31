В благоприятный прогноз окончания пандемии вмешался омикрон-штамм

Предполагалось, что она завершится летом 2022 года
Появление нового штамма коронавируса внесло коррективы в прогноз о завершении пандемии в середине 2022 года. Так считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Она напомнила, что прогноз, сделанный в прошлом году предполагал завершение пандемии коронавируса летом 2022 года, но теперь однозначно дать ответ на эту тему нельзя, считает Скворцова.
"Поскольку сейчас идёт ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии", - сказала глава ФМБА в эфире канала "Россия-24".
По её словам, штамм "омикрон" неоднозначный. Не исключено, что он послужит триггером для окончания пандемии коронавируса.
Штамм "омикрон" появился в ЮАР в ноябре 2021 года. Он отличается большим числом мутаций. Большинство стран мира прекратили авиасообщение с государствами Южной Африки и ввели локдауны.
Многие европейцы будут встречать Новый год в условиях жёстких ограничений. В Британии и Франции новый штамм стал доминирующим, вторую неделю подряд там регистрируется рекордное с начала пандемии число заразившихся коронавирусом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram