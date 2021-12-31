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В благоприятный прогноз окончания пандемии вмешался омикрон-штамм

17:09
  • пятница
  • 31 декабря 2021

Предполагалось, что она завершится летом 2022 года

Появление нового штамма коронавируса внесло коррективы в прогноз о завершении пандемии в середине 2022 года. Так считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Она напомнила, что прогноз, сделанный в прошлом году предполагал завершение пандемии коронавируса летом 2022 года, но теперь однозначно дать ответ на эту тему нельзя, считает Скворцова.

"Поскольку сейчас идёт ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии", - сказала глава ФМБА в эфире канала "Россия-24".

По её словам, штамм "омикрон" неоднозначный. Не исключено, что он послужит триггером для окончания пандемии коронавируса.

Штамм "омикрон" появился в ЮАР в ноябре 2021 года. Он отличается большим числом мутаций. Большинство стран мира прекратили авиасообщение с государствами Южной Африки и ввели локдауны.

Многие европейцы будут встречать Новый год в условиях жёстких ограничений. В Британии и Франции новый штамм стал доминирующим, вторую неделю подряд там регистрируется рекордное с начала пандемии число заразившихся коронавирусом.

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