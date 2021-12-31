Путин поблагодарил россиян за напряжённый труд

Президент поздравил граждан страны с Новым годом

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. Видеообращение главы государства вышло в эфир в восточных регионах страны, где уже наступил 2022 год.

Президент отметил, что 2021 год пройден достойно, хотя пришлось столкнуться с тяжелейшими вызовами. Путин поблагодарил жителей страны за напряжённый труд.

"Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе, защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети - будущее России", - отметил президент.

Говоря о последствиях пандемии коронавируса Путин сказал, что в короткие сроки удалось восстановить экономику страны. Президент также выразил слова искренней поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию.

Конечно, нерешённых проблем еще очень много, но этот год мы прошли достойно, главная заслуга здесь принадлежит именно вам - гражданам России, это результат вашего, дорогие друзья, напряжённого труда.

Новый год мы встречаем с надеждой на новые возможности, на то, что он принесёт удачу, сказал Путин и подчеркнул, что главная цель - повышение благосостояния и качества жизни людей. Российский лидер пожелал всем крепкого здоровья, успехов в работе, учёбе, творчестве и любимом деле.

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