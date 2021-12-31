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Азиза оставила мечту стать матерью

17:39
  • пятница
  • 31 декабря 2021

Певица приняла окончательное решение

Азиза решила больше не мечтать о собственных детях. 30 лет назад певица потеряла будущего ребёнка при трагических обстоятельствах и с тех пор так и не стала матерью.
Певица Азиза решила впервые выйти замуж

В августе этого года Азиза впервые вышла замуж. Её избранником стал итальянский ресторатор Алессандро Лортэ. После бракосочетания певица на всю страну заявила о желании стать матерью. Но, спустя несколько месяцев, передумала, пишет "СтарХит".

"Пока я искала донорскую яйцеклетку, было время подумать. Долго думала, слушала своё сердце, свою душу, искала ответы. Сколько мам у ребёнка, зачатого без любви? Малыш, который рождён с помощью оплодотворения чужой яйцеклетки, когда вырастит, какую маму должен считать настоящей: ту, что дала свой биоматериал со своей генетикой или ту, которая выносила его в своем чреве, родила и отдала?"- задаётся вопросом Азиза.

В итоге, после долгих раздумий певица пришла к выводу, что не сможет спокойно жить, зная, что малыша выносила другая женщина. "Стать матерью была моя заветная мечта, для осуществления которой не все средства хороши. Я прощаюсь с ней и с уходящим 2021 годом", - так решила Азиза.

Тем не менее суррогатное материнство пользуется популярностью у звёзд шоу-бизнеса. Самый известный пример – дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина.

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