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Как россияне встретили Новый год

12:38
  • суббота
  • 01 января 2022

Праздник прошёл весело

Ярко и весело встретили Новый год жители России. Кто-то в семейном кругу за столом, а многие в шумных компаниях вышли во дворы и на улицы. Запускали фейерверки и зажигали бенгальские огни. В Иркутске автовладельцы выстроили целую композицию в виде цифр 2022.
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Магаданцы в соцсетях делились яркими кадрами гуляний и празднично украшенных улиц города - фейерверки гремели всю ночь.

В столице Приморья центром гуляний стал праздничный городок. Всю новогоднюю ночь там работали каток и ледяная горка.  Из Санкт-Петербурга привезли большие световые фигуры. А за несколько часов до полуночи начался спектакль "Сон в летнюю ночь", который завершился световым шоу и салютом, сообщает "ТВ Центр".

На Камчатке новогодние гуляния пришлось отменить из-за сильной метели. На полуостров как раз в ночь на 1 января обрушился снежный шторм. Скорость ветра местами приближалась к отметке в 40 метров в секунду. На трассах всю ночь дежурили патрули ГИБДД и спасатели.

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