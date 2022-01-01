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Европа встретила Новый год в условиях жёстких ограничений

13:08
  • суббота
  • 01 января 2022

Во многих странах запретили массовые гуляния

Мир встретил Новый год. Однако далеко не во всех странах были массовые гуляния и другие привычные торжества. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе отменили часть мероприятий. В Британии и Франции салюты заменили на световые шоу. В Германии, Норвегии и Нидерландах запретили собираться большими компаниями.
Католики встречают Рождество в условиях жёстких ограничений

Обратный отсчет, бой часов, ликующая толпа у подножья Биг-Бена.  Но залпы фейерверков быстро заканчиваются - власти Лондона свернули празднование Нового года, чтобы не усугублять и без того сложную ситуацию с распространением коронавируса, сообщает "ТВ Центр".

Второй год подряд Европа отмечает праздник в условиях пандемии. Никаких массовых гуляний в Париже. Горожан попросили не приходить на Елисейские поля и к Эйфелевой башне, и наблюдать за световым шоу издалека.

В Германии за праздничным столом разрешили собираться лишь по 10 человек. Правительство запретило продажу фейерверков чтобы не нагружать неотложную помощь и больницы, которые сейчас работают на пределе возможного.

В центре Мадрида - море людей. Полиция сначала просила всех надеть маски и соблюдать дистанцию, но позже поняла, что это бесполезно.  Бары и рестораны закрыты, поэтому праздничные столы накрывают прямо на улице.

В Саудовской Аравии Новый год встречают с размахом. Посмотреть на световое шоу прилетели туристы со всего мира. Новогодней столицей по праву можно назвать Дубай. Самое высокое здание Бурдж Халифа окрасилось праздничными огнями. В США, несмотря на просьбы властей, толпы людей пришли на Таймс-сквер, чтобы увидеть хрустальный шар.

Последние два года показали миру, насколько он хрупок и взаимосвязан. И поэтому на всех континентах и во всех странах звучат одни и те же пожелания - чтобы следующий год был лучше, чем предыдущий.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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