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Москва отметила Новый год грандиозным салютом

13:33
  • суббота
  • 01 января 2022

Праздник продолжался до самого утра

Ярко и красочно встретила Новый год столица. В полночь небо над Москвой озарили тысячи фейерверков. Был дан грандиозный праздничный салют. Основные торжества развернулись на центральных улицах города и продолжались до самого утра.
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Этот новый год Москва отмечала, несмотря ни на что. Рестораны, бары и клубы не работали, многие парки были закрыты. Второй год подряд столица вынуждена ограничить привычный праздничный размах. Но центральные улицы оказались заполнены гуляющими до отказа.

Весь общественный транспорт возил пассажиров бесплатно до самого утра. Неудивительно, что многие решили встретить праздник на главной площади страны под бой курантов и самый красочный фейерверк. Но и здесь были ограничения, сообщает "ТВ Центр". 

В этом году лучшая точка для просмотра новогоднего салюта - Красная площадь - закрыта. И поэтому народ собирался на всех ближайших к Васильевскому спуску улицах.

Весь вечер погода радовала москвичей: после сильных морозов установился лёгкий минус, падал приятный снежок. Однако около полуночи центр столицы в одно мгновенье накрыло белой пеленой. И всё же даже мокрый снег не спугнул, пожалуй, ни одного гуляющего.

Праздничные салюты гремели и на окраинах для москвичей- домоседов. Несколько скромнее, чем на Васильевском спуске. Ну, а самые активные и спортивные встречали 2022-ой на ВДНХ. В эту новогоднюю ночь это был единственный парк, в котором работал каток. Между прочим, самый большой в столице.

Москвичи и туристы отметили праздник прошедшей ночью увлекательно и задорно. Фейерверки гремели чуть ли не до самого утра, и, конечно, все желали друг другу чтобы наступивший год был лучше прошлого.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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