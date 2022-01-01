Собянин назвал главные события 2021 года

Москве есть чем гордиться

Одним из главных событий 2021 года для Москвы стало открытие сотой с 2011 года станции метро и МЦК. Это отметил в своём блоге мэр Сергей Собянин. Столичная подземка стала в полтора раза больше, а в скором будущем протяжённость метро удвоится.

В 2021 году в Москве был установлен абсолютный рекорд - в городе было введено более семи миллионов квадратных метров жилья. "Мы шли к этому рекорду 10 лет, начав с 3-4 миллионов квадратных метров в год", - написал Собянин.

Активно реализуется программа реконструкции городских поликлиник. В прошлом году в неё вошло 200 зданий и это почти половина амбулаторного фонда столицы. Ещё в минувшем году открылся 21 центр "Московского долголетия", а столичные школьники получили более 1,3 тысячи наград Всероссийской олимпиады.

В Москве возродили 170 памятников архитектуры. Самый знаковый - ГЭС-2 на острове Балчуг. Всего с 2011 года в Москве отреставрировано более 1,7 тысячи объектов культурного наследия.

Как отметил Собянин, в 2021 году в Москве вакцинировались от коронавируса 5,9 миллиона человек. Главным средством борьбы с пандемией мэр назвал создание коллективного иммунитета.

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