Украина закрыла свои порты для российских судов

Вступили в силу новые санкции против Москвы

Украина закрыла свои порты для России. Вступил в силу соответствующий закон. В тексте документа сказано, что суда под флагом государства-агрессора (так в Киеве официально называют Москву), не могут заниматься перевозкой пассажиров и грузов во внутренних водах страны, в том числе, по Днестру, Дунаю и Днепру.

Также введён запрет на регистрацию на Украине плавсредств, которые принадлежат нашим соотечественникам. В офисе президента Зеленского заявили, что закон будет способствовать созданию в стране конкурентного рынка речных перевозок, сообщает "ТВ Центр".

Каким образом исключение одного из участников поможет развитию сферы, в администрации не пояснили, но сообщили, что новые правила должны привести к увеличению грузопотока.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram