Ким Чен Ын объявил о начале "великой смертельной схватки"

С кем будет воевать КНДР - можно только догадаться

Власти Северной Кореи заявили, что наступивший год пройдёт под знаком борьбы. Ким Чен Ын назвал 2022-й временем великой смертельной схватки и призвал соотечественников обязательно её выиграть. Правда, воинственная риторика не сопровождалась конкретикой. С кем предстоит сражаться, лидер КНДР не пояснил.

Анонс на 2022 год Ким Чен Ын сделал на пленуме ЦК, подводя итоги года предыдущего. Заявление лидера нации пленум встретил овацией. С кем КНДР может вступить в смертельную схватку, спрогнозировать не сложно. Пхеньян регулярно торпедирует Вашингтон колкими заявлениями. Из последнего - реакция МИДа на инцидент в Чёрном море, когда американский самолёт-разведчик вблизи российской границы пересёк установленный для гражданских лайнеров маршрут движения.

Это вновь показало, что Соединенные Штаты в действительности разрушают и подрывают глобальный мир, преднамеренно совершая военные провокации против других стран, пренебрегая при этом международным правом, жизнями и безопасностью гражданского населения.

Риторика Пхеньяна относительно Вашингтона всегда балансировала в диапазоне от резких заявлений до прямых угроз. Достаточно вспомнить 2013 год, когда в ответ на осуждение северокорейских ядерных испытаний Ким Чен Ын заявил о возможном превентивном ядерном ударе по Соединённым Штатам, сообщает "ТВ Центр".

Затем наступила оттепель. Это период встреч председателя КНДР с 45ым американским президентом. Но стоило Трампу обозначить претензию на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, взаимоотношения снова обострились. Сейчас переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном по ядерному разоружению эксперты оценивают как тупиковые.

В своей речи на пленуме Ким Чен Ын больше говорил о внутренних вопросах: успехи в сельском хозяйстве, утверждение плана новой пятилетки. Внешняя политика была затронута лишь одной фразой. Которую теперь цитирует весь мир.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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