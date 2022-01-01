Сергей Шакуров встретит 80-летний юбилей на сцене

Актёр находится в хорошей физической форме

1 января исполнилось 80 лет народному артисту РСФСР Сергею Шакурову. Свыше 100 кинокартин и более полувека на сцене. Каждая роль - произведение искусства.

И для этого ему не нужен даже грим. Своих героев Шакуров играет лицом. Когда готовился воплотить Сирано де Бержерака в театре Станиславского, отказался от длинного носа. А для образа Леонида Брежнева актёру только прикрепили брови.

Профессионализму артиста можно позавидовать, как и его физической форме. В юности он занимался акробатикой и стал мастером спорта. А сейчас ежедневно в любую погоду пробегает пять километров.

День рождения Шакуров отмечает на сцене. Зрители увидят любимого актера в постановке "Маленькие комедии" по Чехову в театре "Русская песня", сообщает "ТВ Центр".

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