В Японии создадут вакцину от коронавируса с пожизненной защитой

Уже прошли испытания на мышах

В Японии намерены создать вакцину от коронавируса с пожизненной защитой. Испытания препарата уже прошли на мышах.

Учёные выяснили, что иммунитет у грызунов держится как минимум 20 месяцев или пожизненно. После клинических испытаний вакцину могут вывести на рынок в 2024 году.

Как рассказал изданию Japan Times исследователь Токийского института медицинских исследований Митинори Кохара, в основе передовой вакцины лежит неопасный для человека вирус коровьей оспы.

Используемые сейчас в мире вакцины в большинстве своём двухкомпонентные, они дают временный иммунитет от коронавируса и не защищают от заражения на 100%. Для поддержания необходимого уровня антител необходима ревакцинация такими вакцинами.

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