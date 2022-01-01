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Байдена попросили огласить список новых антироссийских санкций

16:45
  • суббота
  • 01 января 2022

К президенту США обратилась группа дипломатов и экспертов

Группа американских дипломатов потребовала от президента Джо Байдена обнародовать санкции против России, которые Вашингтон может ввести в случае пресловутой агрессии Москвы на Украине. Эту тему в конце прошлого года начали искусственно раздувать западные СМИ, затем к ним подключились политики.
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Теперь, по замыслу двух бывших послов США в России Майкла Макфола и Александр Вершбоу, а также ещё 22 американских экспертов и бывших дипломатов, США должны донести до Кремля чёткое представление о масштабах санкций, которые могут быть введены из-за эскалации на Украине, передаёт Associated Press.

"В идеале план этих санкций нужно довести сейчас до сведения Москвы, чтобы Кремль имел чёткое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнётся", - говорится в заявлении дипломатов и экспертов.

Западная пресса начала бездоказательно обвинять Россию в стягивании военной техники к украинской границе в конце ноября 2021 года. В статьях публиковались спутниковые снимки, сделанные у границы России и Белоруссии. Москва не раз заявляла, что передвижения военной техники по территории страны – её внутренне дело.

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