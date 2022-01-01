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Гарик Харламов решил жениться в третий раз

18:23
  • суббота
  • 01 января 2022

Новая пассия шоумена - актриса Катерина Ковальчук

Гарик Харламов готовится к третьей в своей жизни свадьбе. Новая избранница шоумена – актриса Катерина Ковальчук.

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Друзья говорят, что юморист собрался жениться. Несколько месяцев назад он познакомил Катерину Ковальчук со своей мамой, а недавно стало известно, что актриса уже ладит с дочерью Гарика, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

На днях Ковальчук опубликовала у себя в соцсети видео, на котором она держит дочку Гарика за руку.

У 40-летнего Харламова за спиной два брака. Первой женой резидента Comedy Club была Юлия, она работала менеджером в одном из московских клубов.

Вторая супруга Гарика – актриса Кристина Асмус. В этом браке на свет появилась дочь Анастасия. В прошлом году Харламов ушёл от жены к Катерине Ковальчук.

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