Гарик Харламов решил жениться в третий раз

Новая пассия шоумена - актриса Катерина Ковальчук

Гарик Харламов готовится к третьей в своей жизни свадьбе. Новая избранница шоумена – актриса Катерина Ковальчук.

Друзья говорят, что юморист собрался жениться. Несколько месяцев назад он познакомил Катерину Ковальчук со своей мамой, а недавно стало известно, что актриса уже ладит с дочерью Гарика, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

На днях Ковальчук опубликовала у себя в соцсети видео, на котором она держит дочку Гарика за руку.

У 40-летнего Харламова за спиной два брака. Первой женой резидента Comedy Club была Юлия, она работала менеджером в одном из московских клубов.

Вторая супруга Гарика – актриса Кристина Асмус. В этом браке на свет появилась дочь Анастасия. В прошлом году Харламов ушёл от жены к Катерине Ковальчук.

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