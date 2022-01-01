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Российских и чешских спортсменов сняли с рейса в Канаде

17:25
  • суббота
  • 01 января 2022

Они вели себя неподобающим образом

Российских и чешских хоккеистов сняли с рейса в Канаде. Некоторые из них приехали в аэропорт в нетрезвом состоянии, а при оформлении на рейс отказывались надевать защитные маски.

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Об инциденте в Канаде написал у себя в Twitter шведский журналист Мари Леманн. Речь идёт о хоккеистах молодёжных команд, которые должны были вылететь в немецкий Франкфурт.

По информации "Спорт-Экспресса", теперь планируется, что россияне двумя стыковочными рейсами вернутся в Москву вечером 2 января.

29 декабря у лучшего снайпера сборной России на молодёжном чемпионате мира Матвея Мичкова выявили коронавирус. Из-за этого организаторы отменили матч между сборными России и Словакии. Позже Международная федерация хоккея объявила о завершении всего турнира из-за распространения коронавируса среди его участников.

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