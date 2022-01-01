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Собянин поблагодарил всех, кто работал в новогоднюю ночь

18:59
  • суббота
  • 01 января 2022

Кто-то на рабочем месте отметил и день рождения

Сергей Собянин у себя на странице "ВКонтакте" поблагодарил специалистов городских служб за работу в новогоднюю ночь.
Собянин поздравил москвичей с Новым годом

"Спасибо сотрудникам городских служб и предприятий, которые трудились в новогоднюю ночь! Работникам транспорта - за то, что помогли москвичам комфортно добраться домой. Медикам, спасателям, коммунальщикам, сотрудникам полиции - за то, что оберегали наш покой и здоровье", - написал мэр Москвы.

Собянин также поздравил тех, кто встретил на рабочем месте и свой день рождения - сотрудницу скорой помощи Елену Павлову, диспетчера "Московских кабельных сетей" Дмитрия Бурдинова, машиниста метро Тимура Акбашева.

В новогоднюю ночь в Москве без перерывов работал общественный транспорт, а коммунальщики устраняли последствия ночного снегопада. Также в столице трудились сотрудники предприятий непрерывного цикла.

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