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Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

19:18
  • суббота
  • 01 января 2022

Врачи получат высокие награды

Владимир Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом. Президент отметил их самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.
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В списке награждённых Орденом Пирогова - 18 врачей и медработников. Девять специалистов получат медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 36 человек удостоены медали Луки Крымского.

Орден Пирогова учредили в 2020 году в разгар пандемии коронавируса. Им награждаются за самоотверженное оказание медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни.

Медаль Луки Крымского присваивается за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.

Это уже не первый указ о награждении медицинских работников, подписанный президентом. 

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