Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Врачи получат высокие награды
Владимир Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом. Президент отметил их самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.
В списке награждённых Орденом Пирогова - 18 врачей и медработников. Девять специалистов получат медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 36 человек удостоены медали Луки Крымского.
Орден Пирогова учредили в 2020 году в разгар пандемии коронавируса. Им награждаются за самоотверженное оказание медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни.
Медаль Луки Крымского присваивается за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.
Это уже не первый указ о награждении медицинских работников, подписанный президентом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram