В аварии с автобусом под Рязанью погибли 5 человек

Пострадавших доставили в больницы

В Рязанской области пассажирский автобус на полной скорости врезался в опору железнодорожного моста. В аварии погибли пять человек, пострадали более 20-ти.

Как сообщили в областном главке МВД, всего в автобусе марки "Неоплан" находилось 49 пассажиров. Он ехал по маршруту Москва-Астрахань. Причиной ДТП стали погодные условия – гололедица и плохая видимость.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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