Ледокол "Арктика" завершил проводку судов на Чукотку

Он возглавил караван из трёх кораблей

Атомный ледокол "Арктика" завершил свою первую проводку судов в порт Певека. Путь к Чукотке стал для него самым дальним в восточном направлении.

18 декабря у западной кромки льдов Карского моря "Арктика" возглавила караван из трёх теплоходов. Их также сопровождал дизель-электрический ледокол " Капитан Драницын".

Через 10 дней, чтобы не задерживать движение, одно судно вышло из состава и легло в безопасный дрейф, а два других прибыли в порт. Они доставили грузы для компаний, которые осуществляют инвестиционные проекты в регионе.

"Арктика" - самый мощный, универсальный ледокол в мире. Во время рейса экипаж на практике проверил все возможности судна, сообщает "ТВ Центр".

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