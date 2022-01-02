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Ледокол "Арктика" завершил проводку судов на Чукотку

12:21
  • воскресенье
  • 02 января 2022

Он возглавил караван из трёх кораблей

Атомный ледокол "Арктика" завершил свою первую проводку судов в порт Певека.  Путь к Чукотке стал для него самым дальним в восточном направлении.
Атомный ледокол "Арктика" спущен на воду в Петербурге

18 декабря у западной кромки льдов Карского моря "Арктика" возглавила караван из трёх теплоходов. Их также сопровождал дизель-электрический ледокол " Капитан Драницын".

Через 10 дней, чтобы не задерживать движение, одно судно вышло из состава и легло в безопасный дрейф, а два других прибыли в порт.  Они доставили грузы для компаний, которые осуществляют инвестиционные проекты в регионе.

"Арктика" - самый мощный, универсальный ледокол в мире. Во время рейса экипаж на практике проверил все возможности судна, сообщает "ТВ Центр".

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Атомный ледокол "Арктика" во время перехода
Атомный ледокол "Арктика" во время перехода
Атомный ледокол "Арктика" во время перехода
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