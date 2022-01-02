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В новогоднюю ночь во Франции сожгли 900 машин

11:02
  • воскресенье
  • 02 января 2022

Задержаны 400 человек

Почти 900 сгоревших автомобилей и более 400 задержанных - таков итог новогодней ночи во Франции. Подобные акты вандализма происходят каждое 1 января. Как отмечает полиция, это уже стало печальной традицией.
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Сотни молодых людей в состоянии алкогольного опьянения нападают на прохожих, запускают фейерверки в окна жилых домов, бьют витрины магазинов и портят дорогие автомобили.

В этом году число уничтоженных транспортных средств оказалось немного меньше, чем в прошлом. Тогда вандалы сожгли более 1 300 автомобилей, сообщает "ТВ Центр".

Но, даже несмотря на это, времени на отдых у пожарных не было. В Париже вызовы на пульт дежурных поступали каждые пять минут. Полыхали машины и в Страсбурге. То, что осталось от дорогих авто, перевезли на городскую свалку. Восстановлению машины не подлежат.

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