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Юрий Григорович отмечает 95-летний юбилей

10:40
  • воскресенье
  • 02 января 2022

Он - мастер на все времена

Юрий Григорович отмечает сегодня юбилей - ему 95! Легенда балета, народный артист Советского Союза. Он более 30 лет возглавлял труппу артистов Большого театра. Его постановки покорили зрителей по всему миру. На родной сцене юбилей хореографа отметят грандиозным фестивалем, сообщает "ТВ Центр".
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За кулисами Большого театра царит особый мир. Видно, что артисты волнуются: сегодня и спектакль особенный. Знаменитый "Щелкунчик", который для очень многих людей давно стал талисманом.

Создателю этого балета - Юрию Григоровичу - уже 95. Но каждый раз, когда речь заходит о "Щелкунчике", он возвращается в детство. Может, потому, что сам родился в новогодние праздники.

Состав "Щелкунчика" - новый, молодой, а очереди за билетами - по-прежнему огромные. Этот балет продолжает зрителям приносить счастье, а театру продлевать "золотой век" Григоровича.

Любовью к танцам его заразил дядя - ведущий солист Парижских русских сезонов. Вагановское училище, Кировский театр и невероятное желание - ставить самому. После его "Легенды о любви" люди не спали неделями, настолько она была дерзкой и чувственной. На сцене Большого родились "Ангара", "Иван Грозный", "Лебединое озеро", "Спартак".

Его любили и боялись. Называли деспотом и диктатором. Но балет Большого именно при Григоровиче стал лучшим в мире, эталонным.

За пределами репетиционного зала мастер выглядит как добрый учитель и мудрый философ, огранивший такие бриллианты, как Лиепа, Васильев, Максимова, Владимиров, Лавровский. Его любимая жена - Наталья Бессмертнова. И его бессмертные - балеты.

Сегодня в Большом одно желание - благодарить труппу театра за великолепный спектакль, а Юрия Григоровича за так щедро подаренное им счастье.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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