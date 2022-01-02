Националисты устроили провокацию под окнами офиса Зеленского

Бандеровцы прошли маршем по центру Киева

Не успели на Украине отметить Новый год, как в тот же день, 1 января, в двадцати регионах страны прошли марши националистов. Их организовали по случаю дня рождения Степана Бандеры. В Киеве факельное шествие собрало около тысячи человек. Националисты проследовали по центральным улицам города до офиса президента Зеленского. Проведение марша националистов осудил Израиль, сообщает "ТВ Центр".

Киев, XXI век. В то время как весь цивилизованный мир осуждает преступления нацистов, на Украине чествуют их пособников. Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Они абсолютно безнаказанно прошли маршем по центру Киева от парка Шевченко до офиса президента. Того самого президента, чьи родственники пострадали от Холокоста. В современной Украине, благодаря попустительству властей, свободу явно перепутали со вседозволенностью.

В толпе националистов был и священник. Он привлёк внимание журналистов. Церковь в Незалежной теперь тоже другая – своя, независимая от общепринятых православных традиций и восхваляющая пособника нацистов Степана Бандеру.

Факельное шествие в Киеве прошло без происшествий. Не считая того, что сам факт этого мероприятия - уже преступление. Но не на Украине. Собрались около тысячи человек. Намного меньше, чем хотелось бы украинским радикалам.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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