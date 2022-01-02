Число заболевших коронавирусом в мире превысило 289 миллионов

Умерло более пяти миллионов человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 289 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,4 миллиона человек. Прирост заболевших за последние сутки превысил миллион человек.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 54,8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 825 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 34,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,2 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 13,1 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 10,5 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 24 человека, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

Новый штамм "омикрон" наносит гораздо меньший вред лёгким в сравнении с другими мутациями вируса. Это выяснили американские и японские учёные Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета. Животные, заражённые "омикроном", в большинстве своём испытывали более лёгкие симптомы заболевания и реже сталкивались с проблемой потери веса.

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