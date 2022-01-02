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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 289 миллионов

13:38
  • воскресенье
  • 02 января 2022

Умерло более пяти миллионов человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 289 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,4 миллиона человек. Прирост заболевших за последние сутки превысил миллион человек.
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По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 54,8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 825 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 34,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,2 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 13,1 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 10,5 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 24 человека, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

Новый штамм "омикрон" наносит гораздо меньший вред лёгким в сравнении с другими мутациями вируса. Это выяснили американские и японские учёные Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета. Животные, заражённые "омикроном", в большинстве своём испытывали более лёгкие симптомы заболевания и реже сталкивались с проблемой потери веса.

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