Собянин обозначил приоритеты развития здравоохранения в Москве

Продолжится реконструкция поликлиник

Сергей Собянин на своём сайте рассказал о развитии московского здравоохранения в 2022 году. Эта работа будет приоритетом на будущее. "Реконструкция поликлиник, строительство новых больниц, повышение доступности и качества лечения", - написал мэр Москвы.

Планируется реконструировать 200 зданий, в каждом филиале по московскому стандарту поликлиник будут врачи наиболее востребованных специальностей, современное оборудование и цифровые сервисы. В 2020-2024 годах будет реконструировано 50% амбулаторного фонда столицы.

Ранее Сергей Собянин подвёл итоги года и назвал главные его события. Среди них – активная реализация программа реконструкции городских поликлиник.

В 2021 году в неё вошло 200 зданий и это почти половина амбулаторного фонда столицы. Как отметил мэр, в прошлом году в Москве вакцинировались от коронавируса 5,9 миллиона человек.

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