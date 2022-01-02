Обнародованы правила обмена бумажных паспортов на электронные

Их начнут выдавать в 2023 году

В 2023 году в России начнут выдавать электронные паспорта. В МВД сообщили, что получить такой документ можно будет добровольно, а с бумажным паспортом придётся расстаться. Министерство аннулирует бумажный носитель при выдаче электронного документа.

В МВД также сообщили, что выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана. Эти два документа будут иметь разную юридическую силу.

Сейчас МВД совместно с Министерством цифрового развития прорабатывает требования в отношении порядка оформления электронных документов. Пилотными регионами для внедрения цифровых паспортов станут Москва, Московская область и Татарстан, а пользоваться ими можно будет на всей территории России.

Электронный паспорт будет представлять собой смарт-карту по принципу банковской, дополненной индивидуальным QR-кодом в специальном приложении. Карта будет содержать отпечатки пальцев, фотографию гражданина и электронную подпись.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram