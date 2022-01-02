Обнародованы правила обмена бумажных паспортов на электронные

Их начнут выдавать в 2023 году
В 2023 году в России начнут выдавать электронные паспорта. В МВД сообщили, что получить такой документ можно будет добровольно, а с бумажным паспортом придётся расстаться. Министерство аннулирует бумажный носитель при выдаче электронного документа.
В МВД также сообщили, что выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана. Эти два документа будут иметь разную юридическую силу.
Сейчас МВД совместно с Министерством цифрового развития прорабатывает требования в отношении порядка оформления электронных документов. Пилотными регионами для внедрения цифровых паспортов станут Москва, Московская область и Татарстан, а пользоваться ими можно будет на всей территории России.
Электронный паспорт будет представлять собой смарт-карту по принципу банковской, дополненной индивидуальным QR-кодом в специальном приложении. Карта будет содержать отпечатки пальцев, фотографию гражданина и электронную подпись.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram