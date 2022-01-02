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Впечатляющие кадры захода атомохода "Арктика" в порт Певека

14:48
  • воскресенье
  • 02 января 2022

Завершена первая проводка кораблей

Впечатляющие кадры с Чукотки: универсальный атомный ледокол "Арктика", не имеющий аналогов в мире, заходит в порт Певека - самый северный в России.
Ледокол "Арктика" завершил проводку судов на Чукотку

Ледокол успешно завершил свою первую проводку судов. Они доставили в пункт назначения важный груз для компаний, которые реализуют инвестиционные проекты.

Этот путь стал для "Арктики" самым дальним восточным переходом. Экипаж на практике проверил её возможности и убедился, что фактические характеристики соответствуют заявленным, сообщает "ТВ Центр".

Двухреакторная установка отечественного производства делает ледокол самым мощным и проходимым в мире. Он способен проломить гигантские глыбы океанского льда толщиной почти в три метра. В госкорпорации "Росатом" изучат результаты экспедиции и спланируют дальнейшие операции. Решается вопрос о формировании нового каравана судов.

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