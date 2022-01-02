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Разбившийся под Рязанью автобус за час до аварии попал в ДТП в Москве

15:20
  • воскресенье
  • 02 января 2022

Водитель мог нарушить скоростной режим

Автобус, попавший в серьёзное ДТП под Рязанью, выехал из Москвы с опозданием и по пути попал в ещё одну аварию. Он задел другой автомобиль.
В аварии с автобусом под Рязанью погибли 5 человек

На оформление ДТП ушло больше часа, поэтому водитель прибавил скорость, чтобы наверстать время, рассказали пассажиры автобуса, направлявшегося в Астрахань.

В ДТП погибли пять человек, более 20 пассажиров получили травмы, в том числе двое детей. Автобус врезался в бетонную опору железнодорожного моста. Всего в автобусе находились 49 пассажиров, сообщает "ТВ Центр".

По предварительным данным, на дороге была гололедица и, возможно, водитель не справился с управлением. По другой версии - водитель мог уснуть за рулем.

Как только на месте ДТП закончатся следственные действия, специалисты приступят к осмотру опоры моста, чтобы определить есть ли опасность для движения поездов и нужен ли ремонт.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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