Он стал первым в 2022 году

В Москве открылся Петровский фестиваль. Он приурочен к юбилейной дате: в этом году отмечается 350 лет со дня рождения Петра Первого.

Организаторы подготовили уникальную программу. Посетителей ждут тематические зоны, иммерсивное шоу и мастер-классы.

Окунуться в атмосферу петровской эпохи гостям помогут специалисты-реконструкторы. Они расскажут о жизни двора, ключевых исторических событиях и вкладе царя в развитие страны.

Мероприятие продолжит цикл просветительских фестивалей и продлится шесть дней, сообщает "ТВ Центр".

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