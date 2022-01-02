Он стал первым в 2022 году
В Москве открылся Петровский фестиваль. Он приурочен к юбилейной дате: в этом году отмечается 350 лет со дня рождения Петра Первого.
Организаторы подготовили уникальную программу. Посетителей ждут тематические зоны, иммерсивное шоу и мастер-классы.
Окунуться в атмосферу петровской эпохи гостям помогут специалисты-реконструкторы. Они расскажут о жизни двора, ключевых исторических событиях и вкладе царя в развитие страны.
Мероприятие продолжит цикл просветительских фестивалей и продлится шесть дней, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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