В Петербурге на пожаре в жилом доме спасены 30 человек

Одна женщина пострадала

Серьёзный пожар произошёл в жилом доме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба городского управления МЧС, огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже девятиэтажного здания.

Горели комната площадью 15 квадратных метров и коридор. От отравления продуктами горения пострадала женщина, её спасли с помощью автолестницы с горящего этажа.

Всего с помощью маршевых и автолестниц пожарные спасли 31 человека. Пожар уже локализован, открытого огня с улицы не видно.

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