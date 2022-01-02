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Лионель Месси заразился коронавирусом

16:50
  • воскресенье
  • 02 января 2022

Он находится на изоляции

Футболист Лионель Месси заразился коронавирусом. Как сообщает испанское радио, кроме него в клубе Paris Saint-Germain заболели ещё трое игроков - Хуан Берната, Серхио Рико и Натан Битюмазаль.
Месси завоевал седьмой в карьере "Золотой мяч"

В какой форме болеют футболисты, не сообщается. Известно лишь, что они соблюдают режим изоляции и  иные меры, предусмотренные санитарными протоколами.

Члены команды не смогут принять участие в гостевом матче 1/16 финала Кубка Франции против Vannes.

Лионелю Месси 34 года. Он - лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Месси - семикратный обладатель "Золотого мяча", шестикратный - "Золотой бутсы".

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